Amasya'da uzman çavuş otomobilde ölü bulundu - Son Dakika
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Amasya'da uzman çavuş otomobilde ölü bulundu

03.08.2022 18:43
Amasya'da uzman çavuş otomobilde ölü bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ, bir otomobilin içinde ölü bulundu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ, bir otomobilin içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyü mezarlığı civarında meydana geldi. Konya'nın Ereğli ilçesinde Jandarma Komutanlığında görev yapan Halil İbrahim Karadağ, park ettiği çalışır haldeki otomobilin içinde ölü bulundu. Durumun köylüler tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede başında mermi giriş çıkışı tespit edildi. Tabancası da emanet aldığı aracın içinde bulundu. Yapılacak otopsinin ardından cenazenin daha sonra memleketi Erzurum'a götürüleceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

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Kaynak: İHA

İbrahim Karadağ, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da uzman çavuş otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

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