Suluova Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari araç sürücüsü İsmail Tural ile aynı araçtaki Ömer Bıyık yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Suluova, Tragger, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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