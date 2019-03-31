Amasya'nın Taşova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bayram Öztürk kazandı.
Amasya
'nın Taşova
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Bayram Öztürk
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayram Öztürk 3 bin 36, İYİ Parti
adayı Özgür Özdemir
bin 908, MHP
adayı Süleyman Torun
945 oy aldı.
Öztürk'ün öz geçmişi -
Bayram Öztürk, 1970 yılında Taşova'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.
Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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