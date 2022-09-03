Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü

03.09.2022 14:41
Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçtı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), bitişikteki akrabalarının bugün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabancayla vurdu. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi.

Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, "Bugün düğünümüz vardı. Misafirlerimiz gelmişti. Bu olay oldu. Yandık. Çok üzgünüz" diye konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü - Son Dakika
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