Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

04.09.2022 21:12
Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu silahla öldüren şüpheli yakalandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu silahla öldüren şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesi Alpaslan köyünde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) silahla öldürdükten sonra kaçan K.Y.'yi (51) yakalamak için çalışma başlattı.

Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, zanlıyı köyün dağlık kısmında yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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