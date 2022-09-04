Amasya'da birlikte yaşadığı kadın ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu silahla öldüren şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşova ilçesi Alpaslan köyünde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) silahla öldürdükten sonra kaçan K.Y.'yi (51) yakalamak için çalışma başlattı.
Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, zanlıyı köyün dağlık kısmında yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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