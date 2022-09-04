Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp, kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp, kaçan şüpheli aranıyor

04.09.2022 11:54
Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp, kaçan şüpheli aranıyor

AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp, kaçan Kadir Y. (51) aranıyor.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp, kaçan Kadir Y. (51) aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Alpaslan köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Kadir Y., dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya ve oğlu Anıl Kadir Babal ile tartıştı. Çıkan kavgada Kadir Y., tabanca ile anne ve oğluna ateş etti. Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası cenazeler, hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp, kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp, kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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