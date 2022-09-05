Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

05.09.2022 12:16

AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp kaçan Kadir Yıldırım (51), dağlık alanda yakalandı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp kaçan Kadir Yıldırım (51), dağlık alanda yakalandı.

Olay, önceki gün Alpaslan köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Kadir Yıldırım, dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya ve oğlu Anıl Kadir Babal ile tartıştı. Çıkan kavgada Kadir Yıldırım, tabanca ile anne ve oğluna ateş etti. Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası cenazeler, toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince sürdürülen arama çalışmaları sonucu şüpheli Kadir Yıldırım, köye 3 kilometre uzaklıkta dağlık alanda cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kadir Yıldırım, tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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