Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp kaçan Kadir Yıldırım (51), dağlık alanda yakalandı.

Olay, önceki gün Alpaslan köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Kadir Yıldırım, dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya ve oğlu Anıl Kadir Babal ile tartıştı. Çıkan kavgada Kadir Yıldırım, tabanca ile anne ve oğluna ateş etti. Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası cenazeler, toprağa verildi.