Taşova'da trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
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Taşova'da trafik kazası 2 yaralı

13.08.2022 17:47
Taşova'da trafik kazası 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken üç büyük baş hayvan ise telef oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken üç büyük baş hayvan ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre R.K'nin kullandığı 05 AAU 480 plakalı otomobil Taşova Ladik karayolu Mercimek Köyü mevkiinde karayolunda başı boş gezen 4 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan S.D. yaralanırken otomobilin çarptığı hayvanlardan 3'ü ise telef oldu.

İlk tedavileri Taşova Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika

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