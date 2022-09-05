Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

05.09.2022 19:08
Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Andıran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ahmet Gökcecik, yangına 10 araç ve 50 personel ile müdahale ettiklerini ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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