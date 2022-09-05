Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ahmet Gökcecik, yangına 10 araç ve 50 personel ile müdahale ettiklerini ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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