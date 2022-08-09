Daha sonra karacayı kucaklayan vatandaşlar, tekrar kanala düşmemesi için kanaldan uzak bir mevkide karacayı doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA

Durucasu, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar çıkardı - Son Dakika

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