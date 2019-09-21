Son Dakika Haberleri: Amasya öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür
Son Dakika Güncel Haber

Amasya öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür

44 dakika önce

Öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkürŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya'daki öğrenciler, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı iletti.

Öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür

ŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya'daki öğrenciler, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı iletti.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya Özel Açı Eğitim Kurumları öğrencileri, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı gönderdi. Videoda öğrenciler hep bir ağızdan askerlere yönelik, Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Mehmetçiklerimizin sesini duyduğumuzu ve onların her zaman başımızın üstünde birer 'Kahraman' olarak yaşayacaklarını hissetmelerini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü korumak için yaz kış demeden sınır noktalarında ve ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere selam olsun dedi.

Amasya öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı
Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:46:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]