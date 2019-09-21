Amasya öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür

Öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür

ŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya'daki öğrenciler, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı iletti.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya Özel Açı Eğitim Kurumları öğrencileri, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı gönderdi. Videoda öğrenciler hep bir ağızdan askerlere yönelik, Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Mehmetçiklerimizin sesini duyduğumuzu ve onların her zaman başımızın üstünde birer 'Kahraman' olarak yaşayacaklarını hissetmelerini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü korumak için yaz kış demeden sınır noktalarında ve ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere selam olsun dedi.