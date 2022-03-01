Amasya OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Amasya OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

01.03.2022 14:54
Amasya OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya OSB'de düzenlenen toplantıda, OSB'nin 2022 yılı faaliyet planı, genişleme çalışmaları ve yer seçimi ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'de genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Amasya OSB ile diğer OSB'lerdeki çalışmalarının tamamlanmasıyla sanayi potansiyelinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile diğer ilgililer katıldı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Masatlı, Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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