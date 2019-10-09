Amasya otomobilin çarptığı vaşak öldü
1 saat önce
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, otomobilin çarptığı vaşak öldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, otomobilin çarptığı vaşak öldü.
Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.
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