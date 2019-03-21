Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı
54 dakika önce
Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.
Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Şehre getirilen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:13 Kaynak: İHA
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