Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı

Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 8 kişiyi yakaladı.



Şehre getirilen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi. - AMASYA

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