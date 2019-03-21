Son Dakika Haberleri: Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı

Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı

54 dakika önce

Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı, System.String[]
Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Şehre getirilen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:13 Kaynak: İHA

Düzce, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya Polisinden Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]