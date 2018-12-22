Amasya Polisinden Kış Lastiği Denetimi
4 saat önce
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ticari araçlara kış lastiği denetlemesi yaptı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ticari araçlara kış lastiği denetlemesi yaptı.
Denetimlerde 430 araç kontrol edilirken, kış lastiği takmadığı tespit edilen 2 araca cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un talimatıyla yapılan denetimlerin karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz yol şartları dikkate alınarak kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ile trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:24 Kaynak: İHA
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