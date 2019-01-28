Son Dakika Haberleri: Amasya Polisinden 'Skunk' Operasyonu: 3 Gözaltı

Amasya Polisinden 'Skunk' Operasyonu: 3 Gözaltı

15 dakika önce

Amasya'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya Polisinden 'Skunk' Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Amasya'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, B.A.G.'nin il dışından uyuşturucu madde getireceği duyumu alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şahsın sürdüğü aracı bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Yapılan aramada araçta 1 kilogram ağırlığında 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde bulundu.

B.A.G'nin yanı sıra araçtaki H.A. ile A.D. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa
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