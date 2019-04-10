Amasya Polisten Meslektaşına Törende Sürpriz Evlilik Teklifi

Polisten meslektaşına törende sürpriz evlilik teklifiAmasya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl kutlamalarında polis memuru Yusuf Öztürk (31) aynı birimde çalıştığı meslektaşı Ebru Kurt'a (28) evlilik teklifi yaptı.

Polisten meslektaşına törende sürpriz evlilik teklifi



Amasya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl kutlamalarında polis memuru Yusuf Öztürk (31) aynı birimde çalıştığı meslektaşı Ebru Kurt'a (28) evlilik teklifi yaptı. Şaşkınlık yaşayan Ebru Kurt, teklifi kabul etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören sırasında, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Öztürk, meslektaşı Ebru Kurt'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı açtıran Öztürk, daha sonra hayatını birleştirmek istediği Kurt'a çiçek verdi. Öztürk'ün yaptığı evlilik teklifi karşısında şaşıran Ebru Kurt, teklifi kabul etti. Polis memuru Yusuf Öztürk cebinden çıkardığı yüzüğü Ebru Kurt'un parmağına taktı.



Evlilik teklifi sonrası Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, dua yaparak çifte hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Çift daha sonra meslektaşları tarafından tebrikleri kabul etti.



Polis memuru Yusuf Kurt, 'Asayiş Müdürümle konuyu paylaştım. O da olumlu karşıladı. Sağ olsun böyle bir şey tertipledi. Sayın Emniyet Müdürümüze durumu arz ettik. Olumlu karşılayarak yapabileceğimizi söyledi. Bana böyle bir organizasyonu yapma fırsatı verdikleri için müdürlerime teşekkür ediyorumö dedi.



Evlilik teklifi alan polis memuru Ebru Kurt ise, 'Şu an çok heyecanlıyım. Her şey için çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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