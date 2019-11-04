Amasya sabah akşam selamla uğurladığı askerlerden 'arma' jesti

Sabah akşam selamla uğurladığı askerlerden 'arma' jesti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Mehmet Kurtul (68), evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na giden askerlere her sabah ve akşam asker selamıyla karşılayıp, uğurluyor. Askerlerde yıllardır kendilerini selamlayan Kurtul'a özel arma hazırlayıp hediye etti. Armayı teslim alan Kurtul, Bu benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak dedi.

Merzifon ilçesi Gökçebağ köyünde yaşayan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Mehmet Kurtul, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerleri yıllardır her sabah asker selamıyla karşılayıp, akşamda yine asker selamıyla uğurluyor. Evinin önündeki yoldan geçen askerleri her gün takip eden Kurtul, zaman zaman üsse de komutanlar tarafından davet edilip ağırlanıyor. Askerlerin büyük sevgisini kazanan Kurtul'un bu durumu nedeniyle üste görevli askerler harekete geçti. Üst yönetiminin talebiyle bu güne kadar Türk Hava Kuvvetleri için yaklaşık 350 arma tasarlayan Ömer Erkmen tarafından Mehmet Kurtul için özel bir arma hazırlandı. Üzerinde 'Selamın eksik olmasın Mehmet Amca 5'inci Ana Jet Üssü Merzifon' yazısı ile Türk Bayrağı, askeri uçaklar ile Mehmet Kurtul'un resminin bulunduğu arma çerçevelenip Kurtul'a hediye edildi. Büyük mutluluk yaşayan Kurtul, armaya gözü gibi bakıyor.

Armayı evinin başköşesine yerleştiren Mehmet Kurtul, 'Çok mutlu oldum ve gururlandım. Ben askerlerimizi çok seviyorum. Ben vatan millet için yaşıyorum. Vatan olmazsa biz yaşayabilir miyiz Canımı veririm vatan için kendimi feda ederim. Onun için benim askerlerimize saygım sonsuz. Her gün sabah akşam kapının önünde gelen askerlerimize selam veriyorum. Onlarda beni tanıyorlar. Bana bu armayı getirdiklerinde çok duyulandım. En büyük gurur günü oldu bana. Bu arma benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak. Onlara en önemli mirasım bu olacak' dedi.

Babası için hazırlanan armayı aldıklarında mutluluk duyduklarını anlatan Ahmet Kurtul ise Babam her gün kapının önüne çıkıp askerler giderken selam verir onlarda babama selam verirler. 25 yıldır böyle. Bizde babamızla gurur duyuyoruz. Babam için arma hazırlatmışlar. Bize getirdiklerinde çok duygulandık. Babamızdan askeriyemizden bize gurur onur verici bir hatıra. Çok mutlu olduk. Askerlerimizden komutanlarımızdan Allah razı olsun diye konuştu.