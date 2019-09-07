Son Dakika Haberleri: Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası
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Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası

1 saat önce

Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından "Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

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Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından "Amasya Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı'nda organize edilen turnuvanın açılışı Amasya Valisi Osman Varol tarafından gerçekleştirildi.

Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü kapsamında yıl boyunca etkinliklerin süreceğini belirten Vali Varol, "Gençlerle birlikte olduk, çok keyifli güzel mücadeleler oluyor. Böyle tarihi bir mekanda, böyle bir ortamda, şehir meydanında etkinlik düzenlenmesi etkileyici. Emeği geçenleri ve katılımcı gençleri tebrik ediyorum. dedi.

Üçer kişilik takımlar halinde gerçekleşen turnuvaya 12 takımda 36 sporcu katılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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