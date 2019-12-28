Amasya Şeker Fabrikası'nda 66. pancar alım kampanyası sona erdi

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, sona eren 66. pancar alım kampanyasında hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Saatcı, fabrikanın Suluova tesislerinde yaptığı açıklamada, 2019-2020 kampanya döneminde hedeflerini tutturduklarını, yüzde 113 kapasite ile üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kampanya döneminde 4 il, 10 bölge ve dış saha pancar ekim alanlarından 673 bin ton pancar alımını 109 günlük kampanya süresince başarı ile tamamladıklarını anlatan Saatcı, "Aldığımız pancardan 81 bin ton kristal toz şeker, 29 bin ton melas ve 185 bin ton yaş küspe elde ederek hedeflenen üretim miktarımızı yüzde 100 tutturmuş olduk." dedi.

Başarılı bir üretim dönemi geçirdiklerini dile getiren Saatcı, "Şu ana kadar gerek iç gerekse dış saha pancar ekicilerimize ayni ve nakdi olarak pancar bedeline mahsuben ödenen pancar avans tutarı 160 milyon lira olup, bu, pancar bedelinin yüzde 70'ine tekabül etmektedir. Allah nasip ederse kalan bedeli 20 Şubat 2020'den itibaren ödeme gayreti içinde olacağız." diye konuştu.