Amasya Şeker Fabrikası, pancar alım fiyatını 350 lira olarak açıkladı - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, 2020 yılı şeker pancarı baz alım fiyatını ton başına 350 lira belirlediklerini bildirdi.

Saatcı, gazetecilere, Türkşeker'in şeker pancarı baz alım kesin fiyatını 336 açıkladığını söyledi.

Amasya Şeker Fabrika olarak üreticiye küspe, ilaç ve nakliye desteği de vereceklerini belirten Saatcı, "2020 yılında şirketimiz ile üretici çiftçilerimiz arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 350 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli mahsul yılı geçirmeleri temenni ediyoruz." dedi.