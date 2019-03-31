Son Dakika Haberleri: Amasya Son

Amasya Son

7 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 231Toplam Seçmen : 74.272Açılan Sandık : 146Açılan Sandık Oranı : % 63,2Kullanılan Oy : 40.865Geçerli Oy : 40.315Katılım Oranı : % 86,7PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET SARI% 46,4618.732AK PARTİCAFER ÖZDEMİR% 32,9913.299CHPARİFE SERPİL SARAÇOĞLU% 18,047.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 231
Toplam Seçmen : 74.272
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 63,2
Kullanılan Oy : 40.865
Geçerli Oy : 40.315
Katılım Oranı : % 86,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET SARI% 46,4618.732
AK PARTİCAFER ÖZDEMİR% 32,9913.299
CHPARİFE SERPİL SARAÇOĞLU% 18,047.272
DİĞER% 2,06831
SAADET PARTİSİNOĞMAN YÜKSEL% 0,37149
DSPİSMAİL AYDIN% 0,0210
TKPZÜBEYİR KILIÇ% 0,028
VATAN PARTİSİSEFER KILIÇ% 0,028
BTPYUSUF TURGUT GÜZELYAZICI% 0,015
ADEM ŞAHİNADEM ŞAHİN% 01
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

GÖYNÜCEK

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 90,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR FATİH ERDOĞAN% 49,79705
AK PARTİKEMAL ŞAHİN% 47,03666
DİĞER% 2,3333
CHPNURTEN ERDEM% 0,649
SAADET PARTİSİÖMER ÇİVRİLLİOĞLU% 0,213
GÜMÜŞHACIKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 52,38
Katılım Oranı : % 88,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA ÖZYOL% 55,262.717
AK PARTİÖMERÜL FARUK YAVUZ% 38,381.887
MHPHAMDİ DÜNDAR% 3,09152
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAKAN% 1,0652
DİĞER% 0,9848
BBPHALİL SOLAK% 0,8140
DSPTUĞBA TURAN% 0,2613
BTPFATMA ZEHRA KILIÇ% 0,147
İDRİS KALELİİDRİS KALELİ% 0,021
HAMAMÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 89,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH BAYRAKDAR% 41,18390
AK PARTİBAHATTİN DESTEBAŞ% 39,92378
CHPMUSTAFA ERGE% 18,69177
SAADET PARTİSİHALİT DURAN% 0,111
BTPSEVİLAY GÜMÜŞ% 0,111
MERZİFON

Açılan Sandık Oranı : % 40,88
Katılım Oranı : % 89,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALP KARGI% 45,957.077
AK PARTİİBRAHİM İNCEKUL% 37,795.820
MHPHÜSEYİN SAKA% 9,241.423
DİĞER% 3,34514
İYİ PARTİMUSTAFA KENAN KABLAN% 2,64407
SAADET PARTİSİSADİ ARSLAN% 0,76117
DSPKENAN BARDAKCI% 0,2437
BTPMUSTAFA ŞAHİN% 0,057
SULUOVA

Açılan Sandık Oranı : % 39,77
Katılım Oranı : % 87,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÜÇOK% 48,274.573
MHPYAŞAR TANCI% 39,633.755
İYİ PARTİMAHMUT ERSU% 11,11.052
SAADET PARTİSİENES HULUSİ KARTAL% 0,7268
BTPESİN KURT% 0,219
DİĞER% 0,077
TAŞOVA

Açılan Sandık Oranı : % 85,19
Katılım Oranı : % 92,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖZTÜRK% 47,752.891
İYİ PARTİÖZGÜR ÖZDEMİR% 30,441.843
MHPSÜLEYMAN TORUN% 14,92903
DİĞER% 6,41388
SAADET PARTİSİOSMAN KILIÇ% 0,2817
BTPHÜLYA DEMİREL% 0,212

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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