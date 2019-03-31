Son Dakika Haberleri: Amasya Son

Amasya Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 231Toplam Seçmen : 74.272Açılan Sandık : 161Açılan Sandık Oranı : % 69,7Kullanılan Oy : 44.893Geçerli Oy : 44.191Katılım Oranı : % 86,84PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET SARI% 46,3820.497AK PARTİCAFER ÖZDEMİR% 33,5514.826CHPARİFE SERPİL SARAÇOĞLU% 17,757.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 231
Toplam Seçmen : 74.272
Açılan Sandık : 161
Açılan Sandık Oranı : % 69,7
Kullanılan Oy : 44.893
Geçerli Oy : 44.191
Katılım Oranı : % 86,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET SARI% 46,3820.497
AK PARTİCAFER ÖZDEMİR% 33,5514.826
CHPARİFE SERPİL SARAÇOĞLU% 17,757.844
DİĞER% 1,73764
SAADET PARTİSİNOĞMAN YÜKSEL% 0,46205
DSPİSMAİL AYDIN% 0,0417
TKPZÜBEYİR KILIÇ% 0,0312
VATAN PARTİSİSEFER KILIÇ% 0,0210
ADEM ŞAHİNADEM ŞAHİN% 0,0210
BTPYUSUF TURGUT GÜZELYAZICI% 0,016
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

GÖYNÜCEK

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 90,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR FATİH ERDOĞAN% 49,79705
AK PARTİKEMAL ŞAHİN% 47,03666
DİĞER% 2,3333
CHPNURTEN ERDEM% 0,649
SAADET PARTİSİÖMER ÇİVRİLLİOĞLU% 0,213
GÜMÜŞHACIKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 61,9
Katılım Oranı : % 88,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA ÖZYOL% 56,873.342
AK PARTİÖMERÜL FARUK YAVUZ% 36,942.171
MHPHAMDİ DÜNDAR% 3,03178
DİĞER% 1,0260
SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAKAN% 0,9757
BBPHALİL SOLAK% 0,7343
DSPTUĞBA TURAN% 0,2213
BTPFATMA ZEHRA KILIÇ% 0,212
İDRİS KALELİİDRİS KALELİ% 0,021
HAMAMÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 89,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH BAYRAKDAR% 41,18390
AK PARTİBAHATTİN DESTEBAŞ% 39,92378
CHPMUSTAFA ERGE% 18,69177
SAADET PARTİSİHALİT DURAN% 0,111
BTPSEVİLAY GÜMÜŞ% 0,111
MERZİFON

Açılan Sandık Oranı : % 45,99
Katılım Oranı : % 88,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALP KARGI% 46,187.852
AK PARTİİBRAHİM İNCEKUL% 38,596.561
MHPHÜSEYİN SAKA% 9,361.592
İYİ PARTİMUSTAFA KENAN KABLAN% 2,67454
DİĞER% 2,07352
SAADET PARTİSİSADİ ARSLAN% 0,76129
DSPKENAN BARDAKCI% 0,3254
BTPMUSTAFA ŞAHİN% 0,059
SULUOVA

Açılan Sandık Oranı : % 46,59
Katılım Oranı : % 87,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÜÇOK% 47,895.297
MHPYAŞAR TANCI% 39,784.400
İYİ PARTİMAHMUT ERSU% 11,211.240
SAADET PARTİSİENES HULUSİ KARTAL% 0,8897
BTPESİN KURT% 0,2325
DİĞER% 0,022
TAŞOVA

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 92,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖZTÜRK% 48,513.036
İYİ PARTİÖZGÜR ÖZDEMİR% 30,491.908
MHPSÜLEYMAN TORUN% 15,1945
DİĞER% 5,35335
SAADET PARTİSİOSMAN KILIÇ% 0,3522
BTPHÜLYA DEMİREL% 0,1912

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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