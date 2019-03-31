Amasya Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 231Toplam Seçmen : 74.272Açılan Sandık : 161Açılan Sandık Oranı : % 69,7Kullanılan Oy : 44.893Geçerli Oy : 44.191Katılım Oranı : % 86,84PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET SARI% 46,3820.497AK PARTİCAFER ÖZDEMİR% 33,5514.826CHPARİFE SERPİL SARAÇOĞLU% 17,757.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|231
|Toplam Seçmen
| :
|74.272
|Açılan Sandık
| :
|161
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 69,7
|Kullanılan Oy
| :
|44.893
|Geçerli Oy
| :
|44.191
|Katılım Oranı
| :
|% 86,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET SARI
|% 46,38
|20.497
|AK PARTİ
|CAFER ÖZDEMİR
|% 33,55
|14.826
|CHP
|ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU
|% 17,75
|7.844
|DİĞER
|% 1,73
|764
|SAADET PARTİSİ
|NOĞMAN YÜKSEL
|% 0,46
|205
|DSP
|İSMAİL AYDIN
|% 0,04
|17
|TKP
|ZÜBEYİR KILIÇ
|% 0,03
|12
|VATAN PARTİSİ
|SEFER KILIÇ
|% 0,02
|10
|ADEM ŞAHİN
|ADEM ŞAHİN
|% 0,02
|10
|BTP
|YUSUF TURGUT GÜZELYAZICI
|% 0,01
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
GÖYNÜCEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 90,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR FATİH ERDOĞAN
|% 49,79
|705
|AK PARTİ
|KEMAL ŞAHİN
|% 47,03
|666
|DİĞER
|% 2,33
|33
|CHP
|NURTEN ERDEM
|% 0,64
|9
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER ÇİVRİLLİOĞLU
|% 0,21
|3
GÜMÜŞHACIKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,9
|Katılım Oranı
| :
|% 88,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEHRA ÖZYOL
|% 56,87
|3.342
|AK PARTİ
|ÖMERÜL FARUK YAVUZ
|% 36,94
|2.171
|MHP
|HAMDİ DÜNDAR
|% 3,03
|178
|DİĞER
|% 1,02
|60
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAKAN
|% 0,97
|57
|BBP
|HALİL SOLAK
|% 0,73
|43
|DSP
|TUĞBA TURAN
|% 0,22
|13
|BTP
|FATMA ZEHRA KILIÇ
|% 0,2
|12
|İDRİS KALELİ
|İDRİS KALELİ
|% 0,02
|1
HAMAMÖZÜ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 83,33
|Katılım Oranı
| :
|% 89,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH BAYRAKDAR
|% 41,18
|390
|AK PARTİ
|BAHATTİN DESTEBAŞ
|% 39,92
|378
|CHP
|MUSTAFA ERGE
|% 18,69
|177
|SAADET PARTİSİ
|HALİT DURAN
|% 0,11
|1
|BTP
|SEVİLAY GÜMÜŞ
|% 0,11
|1
MERZİFON
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,99
|Katılım Oranı
| :
|% 88,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALP KARGI
|% 46,18
|7.852
|AK PARTİ
|İBRAHİM İNCEKUL
|% 38,59
|6.561
|MHP
|HÜSEYİN SAKA
|% 9,36
|1.592
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KENAN KABLAN
|% 2,67
|454
|DİĞER
|% 2,07
|352
|SAADET PARTİSİ
|SADİ ARSLAN
|% 0,76
|129
|DSP
|KENAN BARDAKCI
|% 0,32
|54
|BTP
|MUSTAFA ŞAHİN
|% 0,05
|9
SULUOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,59
|Katılım Oranı
| :
|% 87,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÜÇOK
|% 47,89
|5.297
|MHP
|YAŞAR TANCI
|% 39,78
|4.400
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ERSU
|% 11,21
|1.240
|SAADET PARTİSİ
|ENES HULUSİ KARTAL
|% 0,88
|97
|BTP
|ESİN KURT
|% 0,23
|25
|DİĞER
|% 0,02
|2
TAŞOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,89
|Katılım Oranı
| :
|% 92,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖZTÜRK
|% 48,51
|3.036
|İYİ PARTİ
|ÖZGÜR ÖZDEMİR
|% 30,49
|1.908
|MHP
|SÜLEYMAN TORUN
|% 15,1
|945
|DİĞER
|% 5,35
|335
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN KILIÇ
|% 0,35
|22
|BTP
|HÜLYA DEMİREL
|% 0,19
|12
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:52 Kaynak: AA
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