AMASYA Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak
1 saat önce
Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak (2)MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDIİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'nin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:37 Kaynak: DHA
Soylu: Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın polis ve jandarma görev yapacak (2)
MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Kırıkkale
'nin ardından Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu, durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet etti. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesine geldi. Bakan Soylu, burada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Samsun- Ankara
Karayolu'ndaki trafik durumu ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, Kurban Bayramı
nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda durdurulan araçlardaki sürücülerle ve yolcularla sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi