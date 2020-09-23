Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı - Son Dakika

Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı

Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık 25 yıldır esnaflık yapan Tuncay Çetin'in çiçekçi dükkanı, antika eşyalar ile adeta küçük bir müzeyi andırıyor.

Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık 25 yıldır esnaflık yapan Tuncay Çetin'in çiçekçi dükkanı, antika eşyalar ile adeta küçük bir müzeyi andırıyor.

Özellikle farklı çeşitlerdeki gaz lambalarının bulunduğu çiçekçi dükkanında birbirinden farklı antika eşyalar da koleksiyonda yer alıyor. 39 yaşındaki Tuncay Çetin, eski bir radyodan Türk sanat müziği dinleyerek antika eşyalarının içinde çiçekçilik mesleğini yapıyor.

Mesleğe başladığı dönemde antika eşyalara merak saran Çetin, katıldığı mezatlardan topladığı eşyalarla çiçekçi dükkanını zamanla adeta bir antikacıya çevirdi. Gelen müşterilerin içeri girdiklerinde şaşkınlıklarını gizlemeyemedikleri dükkanda çok eski yıllardan günümüze kadar kullanılan aralarında çıra, lüküs, gaz lambası, tüfek, telefon, radyo ve kahve öğütme makinesinin bulunduğu birçok eşya sergileniyor.

"Tarihimizi unutturmak istemedim"

Oluşturduğu mini müze ile geçmişten geleceğe ışık tutmaya çalıştığını belirten Çetin, "Bu eşyaların her birinde ayrı hatıralar ve yaşanmışlıklar var. Özellikle gençler gelsin görsün istedim ve dükkanımda bu mini müzeyi oluşturdum. Onlar ziyaret ettikçe bende çok büyük keyif alıyorum" dedi.

Müşteriler şaşırıyor

Özellikle dükkana ilk kez gelen müşterilerin büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çetin, şunları söyledi: "Müşterilerim dükkana geldikleri zaman şaşırıyorlar. 'Biz çiçekçi dükkanına mı, antika dükkanına mı geldik' diyorlar. Gelen gençler bazı eşyalara bakıp hiç görmediklerini ve ne olduğunu soruyorlar. Ben de anlatıyorum. Yaşı biraz daha ileri olanlar 'Sen gerçekten de yaşatıyorsun, ne güzel bak biz bunları unutmuştuk. Onları gördüğümüzde eskiyi hatırlıyoruz' diyorlar. Kimi bunlarla yaşamış, kimi hiç görmemiş. Burada gelip gördükleri zaman biraz tuhaf oluyorlar. Hem de heyecanlanıyorlar. Bunları sergilediğim için bana teşekkür ediyorlar."

Çiçekçilik mesleğini uzun yıllardır sürdüren Tuncay Çetin'i sık sık ziyaret ettiklerini ve dükkanında fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Hakkı Ak, "Abimiz ilçemizde yıllardır esnaflık yapar ve bizler de ondan alışveriş yaparız. Dükkanına geldiğimizde eskilere gidiyoruz. Buda ayrı bir huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

Çiçekçi dükkanında gördüğü bazı eşyaların bir zamanlar biz şunu kullanırdık diyerek dedesinin anlattığını ve burada canlı görmenin de ayrı bir mutluluk verdiğini ifade eden Sıla Bozkurt ise, "Özellikle eskilerde kullanılmış eşyaları görmek için bu dükkanı ziyaret ederiz. Arkadaşlarımız ile fotoğraf çekiniriz. Eskilerde yaşanan zor şartları bizler göremedik ama bunu da abimiz günümüze taşıyıp bizlerde buluşturdu kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı

Suluova, Amasya, Radyo, Türk, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TÜİK'in raporuna göre; elektrik yüzde 32, doğal gaz ise yüzde 34 zamlandı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi
Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı         
15:08
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm         
14:36
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı Pandemi döneminde 'buggy' araba yapan genç hayalindeki bölümü kazandı         
10:48
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 15:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Suluova'da müze gibi çiçekçi dükkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei