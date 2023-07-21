Amasya Taşova'da Güneşli Havada Ortaya Çıkan Hortum Görüntülendi - Son Dakika
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Amasya Taşova'da Güneşli Havada Ortaya Çıkan Hortum Görüntülendi

21.07.2023 09:23

Amasya'nın Taşova ilçesinde güneşli havada bir anda ortaya çıkan hortumun görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hortum, akaryakıt istasyonunun önünden hızla geçerken, o esnada istasyonda bulunanlar güvenlik kameralarındaki görüntülerde tehlikeyi fark etti. İstasyon sahibi ve bir araç yıkama görevlisi, böyle bir hortumla ilk defa karşılaştıklarını belirterek ürkütücü anları anlattılar.

Amasya'nın Taşova ilçesinde güneşli havada bir anda ortaya çıkan hortumun görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolda beliren hortum hızla bir akaryakıt istasyonunun önünden geçti. O esnada istasyonda olanlar yanlarından hızla geçen tehlikeyi, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izlediklerinde fark etti.

"Hiç böyle bir şey beklemiyorduk"

Akaryakıt işletmesi sahibi Burak Özer, "Böyle bir rüzgar tarzı hiç görmedim. Fakat daha sonrasında görüntü kayıtlarına baktığımda hortum olduğunu şaşkınlıkla izledik. Gerçekten çok kuvvetliydi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Hava şartları normal, hava güneşli, aşağı yukarı 29-30 derece bir sıcaklık var. Bir anda arkamı döndüğümde şoke oldum. Görüntü o kadar ürkütücü ki ben bu denli bir hortum olacağını tahmin bile edememiştim" dedi.

"Taşova'da ilk defa ben böyle bir şey görüyorum"

Araç yıkama görevlisi Uğur Başaran ise "Burada yıkama yaptım, kenarda otururken, birden bire bu hortum oluştu. Hatta bir tane arkadaş vardı. Hortumun oluştuğu anda kendini zor attı arabanın yan tarafına. Taşova'da ilk defa ben böyle bir şey görüyorum. Ürkütücüydü, hatta burada olan bütün poşetleri havaya kaldırdı" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Amasya Taşova'da Güneşli Havada Ortaya Çıkan Hortum Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya Taşova'da Güneşli Havada Ortaya Çıkan Hortum Görüntülendi - Son Dakika
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