Son Dakika Haberleri: Amasya turizm geliştirme toplantısı
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Amasya turizm geliştirme toplantısı

1 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Turizm Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Amasya turizm geliştirme toplantısı, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Turizm Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sarı, turizmin canlanması için hayata geçireceği projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sarı, Amasya'nın dünya çapında bir turizm şehri olması için daha çok çalışacaklarının altını çizerek, "Her şey Amasya'mız için. Çıktığımız bu yolda Amasya'mızın dünya turizminde hak ettiği değeri bulacağına inanıyorum. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, dernek üyeleri ve Belediye Başkanı Başdanışmanı Ahmet Yenihan da katıldı.

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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