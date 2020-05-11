Amasya Ülkü Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Amasya Ülkü Ocakları, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu.

Toplanan bağışlarla hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi.

Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, Kovid-19 salgını ve mübarek ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Dip, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız hazırladığımız ramazan yardımlarını gerçekten de ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştırıyor, onlara kol kanat geriyor. Türk-İslam ahlakında yardımlaşmanın yeri çok ayrı ve özeldir. Bu manada Allah Resulü'nün mübarek hadisleri de vardır ki, bizlere komşumuz açken tok yatmamamızı tembihler. Yine yüce dinimiz İslam da, ihtiyaç sahibi olanın yardımına koşmayı büyük bir fazilet ve erdem olarak tarif eder. İşte bu ahlak ve anlayışla yoğrulmuş Ülkücü gençlik olarak bizlere de, yoksulun yanında durmak düşer, onların ihtiyaçlarını Allah'ın izniyle gidermek düşer."