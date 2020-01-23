Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı - Son Dakika

Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı

6 saat önce

Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanlığı üyeleri, Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nı temizleyip ağaçlara kuş yuvası astı.

Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı, System.String[]

Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanlığı üyeleri, Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nı temizleyip ağaçlara kuş yuvası astı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Recep Dip, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğine önem verdiklerini, doğadaki hayvanları bir emanet olarak gördüklerini söyledi.

Kışın gelmesiyle hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Dip, "Rahmetli başbuğumuz Alparsan Türkeş'in anısına yaptığımız hatıra ormanını temizleyip ağaçlara kuş yuvaları astık. Ara ara yem de bırakacağız. İlerleyen zamanda arkadaşlarımızla bu yönde farklı çalışmalarımız da olacak. Vatandaşlarımıza doğada yalnız olmadığımızı hatırlatıp, hayvanlara karşı duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Ülkü Ocaklarından çevre duyarlılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]