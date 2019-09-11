Son Dakika Haberleri: Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
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Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı

24 dakika önce

Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, "Biz bütün Türk gençliğini Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz.

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Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, "Biz bütün Türk gençliğini Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz. Ahlaklı, imanlı bir gençlik yetişmesi için bütün gençlerimizi Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz" dedi.


Özel bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Dip, yaptığı açıklamada, Amasya Ülkü Ocakları olarak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla çeşitli eğitim programları hazırladıklarını söyledi. Özellikle gençlerin faydalanacağı kişisel gelişim programları düzenleyeceklerini dile getiren Dip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu programların içerisinde, tarih, edebiyat, toplum programları var. Sosyal kültürel programlarımız içerisinde, konferanslarımız, vefa ziyaretlerimiz ve birçok program bulunuyor. Biz bütün Türk gençliğini Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz. Ahlaklı, imanlı bir gençlik yetişmesi için bütün gençlerimizi Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz. Kapımız her gencimize açık, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve bilgimizi paylaşmak için bizler burada hazırız."


Ülkü Ocaklarının bir eğitim ve kültür yuvası olduğunun altını çizen Dip, şunları kaydetti:


"Yaptığımız eğitim programlarıyla ve genel merkezimizin, çıkartmış olduğu birçok yayınla bir eğitim yuvası olduğumuzu kanıtlıyoruz. Dedikodu, gıybet, tembellik, sorumsuzluk, şuursuzluk, siyasi hesaplar, sinsi planlar, hizipleşme, kutuplaşma, aile ve çevreyle uyumsuzluk Ülkü Ocaklı her kardeşime tamamen uzak ve yabancıdır. Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke ve milletiniz için dertlenip çıkış yolları arayacaksınız. Hem hayatın içinde aktif bir şekilde varlığınızı göstereceksiniz hem de davanızın ve şahsiyetinizin vakarını titizlikle muhafaza edeceksiniz." - AMASYA

Edebiyat, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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