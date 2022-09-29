Amasya'da Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bilim Dalı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğinde "Orta Anadolu'dan Türküler" temalı Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Amasya Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Amasya Belediye Başkan Vekili Umut Kılıç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konserde Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilici ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Alper Börekci, çeşitli türküler seslendirdi.
Rektör Elmacı, konseri büyük keyifle izlediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Elmacı, daha sonra Bilici ve Börekci'ye plaket takdim etti.
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