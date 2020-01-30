Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
6 saat önce
Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan'ın en eski üniversitelerinden Osh Devlet Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişimine yönelik protokol imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Amasya Üniversitesi ile Kırgızistan'ın en eski üniversitelerinden Osh Devlet Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişimine yönelik protokol imzalandı.
Amasya Üniversitesinde düzenlenen programda, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Osh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudaiberdi Kozhobekov tarafından protokole imzalar atıldı.
Rektör Elmacı, Prof. Dr. Kozhobekov'a çini tabak armağan ederken Prof. Dr. Kozhobekov ise Rektör Elmacı'ya keçeden yapılmış yöresel hediyeler takdim etti.
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