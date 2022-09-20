Merzifon'a gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor - Son Dakika
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Merzifon'a gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

20.09.2022 13:24
Merzifon'a gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi görevlilerince, şehir dışından gelen üniversite öğrencileri için otogarda stant kuruldu.

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi görevlilerince, şehir dışından gelen üniversite öğrencileri için otogarda stant kuruldu.

Stantla üniversite öğrenimi için başka kentlerden gelen öğrencilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Gökberk Yücel, gazetecilere, ilçeye gelen öğrencilerin mağdur olmaması için bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öğrencileri ilçeye adım attıkları ilk gün yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"İlçemize ve fakültemize yeni başlayan öğrencilerimize içten ve samimi bir 'merhaba' diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Standımızda fakültemiz hakkında genel bilgilendirme yapıp, öğrencilerimizin başta yurt ve barınma olmak üzere ihtiyaç duydukları yönlendirmelere anında cevap veriyoruz. Öğrencilerimizin ilçemizde ve fakültemizde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak arzusundayız. Bu bağlamda yeni akademik yılın bütün öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'a gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merzifon'a gelen üniversite öğrencileri görevlilerce karşılanıyor - Son Dakika
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