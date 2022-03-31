Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Başkan Üçok'u ziyaret etti - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Başkan Üçok'u ziyaret etti

31.03.2022 12:35
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Başkan Üçok'u ziyaret etti

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'u ziyaret etti.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üçok, öğrencilere teşekkür etti.

Suluova'nın tarım, ekonomi, yer üstü ve yer altı zenginlikleriyle Amasya'nın en güzide ilçesi olduğunu anlatan Üçok, "Suluova ilçemiz, gerek devlet yatırımları gerekse yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle diğer kentlere de her zaman örnek teşkil etmiştir. Amasya Üniversitemizin değerli öğrencilerinin Suluova'mıza gelip buradaki şehircilik anlayışını incelemeleri, derslerine konu etmeleri bizleri mutlu etmiştir." dedi.

Öğrenciler de Üçok'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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