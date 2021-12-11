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Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit - Son Dakika

Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit

11.12.2021 00:09

Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit Amasya Üniversitesi'nde vize sınavları döneminde üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay, simit ve çorba ikram ediliyor.

Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit

AMASYA - Amasya Üniversitesi'nde vize sınavları döneminde üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay, simit ve çorba ikram ediliyor.

Üniversite tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, öğrencilere kendi elleriyle çay ve simit dağıttı.

İkramın öğrenciler tarafından beğenildiğini belirten Prof. Dr Elmacı, zorlu vize sınavları döneminde bir nebze olsun öğrencileri mutlu etmek ve sınavlara hazır şekilde girmelerine destek olmak amacıyla uygulamayı sunduklarını söyledi.

Düzenli beslenmenin özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışan öğrenciler için önemli değinen Rektör Elmacı, "En azından aklınızın midenizde olmamasını sağlar. Aynı ikramlarımızı final döneminde de sürdüreceğiz" dedi. Kendi öğrencilikleri döneminde böyle ikramların olmadığını da hatırlatan Süleyman Elmacı, "Bu ikramlar üniversite yönetimiyle öğrenci arasında diyaloğun oluşmasına, ayrıca öğrencinin de okulunu sahiplenmesine faydası olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bu yıl hizmete sundukları modern kütüphanenin 70 binin üzerinde kitaba, 350 binin üzerinde e-kitap ve dergi şeklinde bulunan yayınlara sahip olduğuna işaret eden Elmacı, "Kütüphanemiz bin500 kişinin aynı anda okuma yapabileceği nitelikteki fiziki donanım sahip. 15 bireysel çalışma odası, 4 grup çalışma odası, 1 görme engelliler için hazırlanmış oda ve işitme engelliler için hazırlanmış bölüm yer almaktadır" şeklinde konuştu.

İkram edilen çaylardan içip simitlerden yiyen öğrencilerden Kübra Dursun ve Furkan Avcı'da üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit
Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit
Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit
Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit

Amasya Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya Üniversitesi'nde gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay simit - Son Dakika


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