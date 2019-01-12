Amasya Üniversitesi Öğrencileri Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar
1 saat önce
AMASYA Üniversitesi harita kadastro programı öğrencileri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için üniversitenin yeşillik alanlarına, ağaçların altına ve muhtelif yerlerine yem bıraktı.
Harita kadastro programı öğretim görevlisi fatih yolcu, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk yaşandığını söyleyen hocamız cümlesine devam ederek dünyamızın her alanını hatta evimizi paylaştığımız canlıları düşünmek önemli bir görevdir. Üstelik bu görev bir insanlık görevidir. Bu samimi duygularla el ele vererek minik canların yaşamına destek oluyoruz hem hayvanlarımızı koruyor hem de geleceğimiz olan öğrencilerimize örnek olarak hayvan sevgisini aşılıyoruz dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı
Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu
Son Dakika! Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2'si Ağır 20 Kişi Yaralandı