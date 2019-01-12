Son Dakika Haberleri: Amasya Üniversitesi Öğrencileri Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Amasya Üniversitesi Öğrencileri Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar

1 saat önce

AMASYA Üniversitesi harita kadastro programı öğrencileri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için üniversitenin yeşillik alanlarına, ağaçların altına ve muhtelif yerlerine yem bıraktı.

Amasya Üniversitesi Öğrencileri Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar, System.String[]

Harita kadastro programı öğretim görevlisi fatih yolcu, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk yaşandığını söyleyen hocamız cümlesine devam ederek dünyamızın her alanını hatta evimizi paylaştığımız canlıları düşünmek önemli bir görevdir. Üstelik bu görev bir insanlık görevidir. Bu samimi duygularla el ele vererek minik canların yaşamına destek oluyoruz hem hayvanlarımızı koruyor hem de geleceğimiz olan öğrencilerimize örnek olarak hayvan sevgisini aşılıyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:43 Kaynak: Bültenler

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