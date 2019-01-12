Amasya Üniversitesi Öğrencileri Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Harita kadastro programı öğretim görevlisi fatih yolcu, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk yaşandığını söyleyen hocamız cümlesine devam ederek dünyamızın her alanını hatta evimizi paylaştığımız canlıları düşünmek önemli bir görevdir. Üstelik bu görev bir insanlık görevidir. Bu samimi duygularla el ele vererek minik canların yaşamına destek oluyoruz hem hayvanlarımızı koruyor hem de geleceğimiz olan öğrencilerimize örnek olarak hayvan sevgisini aşılıyoruz dedi.