Amasya Üniversitesi Rektörüne ziyaret

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacıyı ziyaret etti.

Köse ve Özdemir ile fikir alışverişinde bulunan Elmacı, iki üniversite arasında yeni iş birliği alanları açılması gerektiğini ifade etti.

Elmacı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Özdemir, Mehir Vakfı tarafından çıkarılan İslam Hukuku dergisinin son sayısını sundu.