Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı Taşova'da geçekleştirildi - Son Dakika

??????? Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı başkanlığında Taşova Yüksel Akın Meslek Yükselokulunda gerçekleştirildi.

Rektör Elmacı, gazetecilere, Amasya Üniversitesinin gün geçtikçe güçlendiğini söyledi.

???????"Engelsiz üniversite" ödülünü Amasya Üniversitesinin ilk kez bu yıl aldığını belirten Elmacı, "Yükseköğretim Kurulu, engelli bireylerin eğitime tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' veriyor. Bu kapsamda Taşova Yüksel Akın MYO, YÖK 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik Alanında Turuncu Bayrak ödülüne layık görüldü. Ödülü almaya hak kazanan yüksekokulumuz yöneticilerine, akademik ve idari personeline daha engelsiz bir dünyaya hizmet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmların ardından Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından senato üyeleriyle Borabay Gölü'nde doğa yürüyüşü gerçekleştiren Elmacı, şehrin gürültüsünden, stresinden kurtulmak isteyenleri doğa harikası gölü görmeye davet etti.

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