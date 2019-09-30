Son Dakika Haberleri: Amasya Üniversitesinde "Kampüste Pilav Var" etkinliği
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Amasya Üniversitesinde "Kampüste Pilav Var" etkinliği

1 saat önce

Amasya Üniversitesi tarafından öğrencilerin ve personelin motivasyonunu yükseltmek için "Kampüste Pilav Var" etkiliği düzenlendi.

Amasya Üniversitesinde

Amasya Üniversitesi tarafından öğrencilerin ve personelin motivasyonunu yükseltmek için "Kampüste Pilav Var" etkiliği düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'nın öğrencilere pilav dağıttığı etkinlikte, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

Rektör Elmacı, 2019-2020 akademik yılında 4 bin 228 öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığının altını çizerek, şunları aktardı:

"Binlerce gencimizi üniversite eğitimleri boyunca Amasya'da ve Amasya Üniversitesinde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Üniversitemize bu yıl kayıt yaptıran gençleri ve ailelerini tebrik ediyor, yükseköğretim yolculuklarında başarılar diliyorum. Üniversiteler bilgi edinme ve uygulama alanlarıdır. Öğrenci odaklı, eleştiriye açık bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanda başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Öğretim yılı içinde öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek için bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Amasya Üniversitesi, Rektör, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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