Amasya Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Amasya Üniversitesi Türkçe Kulübü tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoya'a ait şiirleri okumasıyla devam etti.

Program, Türkçe Kulübü öğrencilerinden Melike Başkan ve Ramazan Ayçiçek'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatıp, İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığı hakkında bilgi vermesiyle son buldu.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.