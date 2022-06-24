Amasya Üniversitesinden sınavlara çalışan öğrencilere yiyecek ve içecek ikramı

Amasya Üniversitesinde final sınavları döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencilere ikramda bulunuluyor.

Üniversite yönetimi tarafından yürütülen uygulama kapsamında Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, öğrencilere kütüphanenin yanında bulunan Eğitim Fakültesi bahçesinde kurulan stantta ücretsiz olarak çay, simit, poğaça, kek ve çorba ikram etti.

Elmacı, gazetecilere, öğrencilerin derslerini çalışması için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Final sınavları döneminde bir nebze olsun öğrencileri mutlu etmek ve sınavlara hazır şekilde girmelerine destek olmak amacıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Elmacı, "Final sınavları boyunca okulumuzda bulunan okuma salonları ve kütüphanelerimiz 24 saat açık. Önceki dönemlerde de öğrencilerimize farklı ikramlarımız oluyordu, bunu devam ettirmek istedik. Düzenli beslenmenin özellikle sınav dönemlerinde geç saatlere kadar ders çalışan öğrenciler için önemli olduğunu hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Elmacı, ikramların 27 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde de sürdürüleceğini kaydetti.