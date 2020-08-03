Amasya Vali Vekili Dağ, yol kontrol noktasındaki denetimleri inceledi - Son Dakika

Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Dağ, Amasya- İstanbul kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.

Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Dağ, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Sürücülere ve yolculara maske hediye eden Dağ, vatandaşlardan trafik kurallarına ve Kovid-19 önlemlerine uymalarını istedi.

Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik ve güvenlik birimlerinin yanı sıra sağlık teşkilatının da ek tedbirler aldığını söyledi.

Dağ'a Amasya İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.