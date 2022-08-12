Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

12.08.2022 17:06
Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Amasya Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Amasya Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sultan Beyazıt Camisi'nde düzenlenen programda, Vali Mustafa Masatlı, Ak Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil ve protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Burada konuşan Vali Masatlı, muharrem ayının İslam dini için kutsal bir yeri olduğunu ifade etti.

Geçmişte yaşanan üzüntü verici olaylardan herkesin ibret alması ve geleceğini ona göre şekillendirmesi gerektiğini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Aşure Günü, İslam tarihinde büyük önem taşımaktadır. Bugünün en acı tarafı ise Peygamber Efendimizin (SAV) torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehadete yürümesidir. Bizlere düşen görev; birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmadan birbirimize sımsıkı sarılarak tüm düşmanlarımıza inat, bu güzel coğrafyada ilelebet kardeşçe yaşamaktır. Bu düşüncelerle Muharrem Ayımızı ve Aşure Günümüzü bir kez daha tebrik ediyor, bu mübarek iklimin Amasya'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

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Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Muharrem Ayı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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