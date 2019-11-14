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Amasya Valisi Amasya Günleri'ne katıldı

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Yenikapı'da düzenlenen Amasya Günleri'ne katıldı.

Amasya Valisi Amasya Günleri'ne katıldı, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Yenikapı'da düzenlenen Amasya Günleri'ne katıldı. Varol, yaptığı konuşmada Amasyalıları İstanbul'da bir araya getirerek, Amasya kültürünü İstanbullularla buluşturma zamanının geldiğini söyledi.


Amasya'nın tarih, kültür ve yöresel ürünlerinin tanıtımın yapıldığı Amasya Günleri Yenikapı'da başladı. Amasya Günleri'ne Amasya Valisi Osman Varol beraberindeki protokol ile katıldı. Tanıtım gününde yöresel halk oyunları, yöresel tatlar, yöresel ürünler ve kültürel değerler tanıtıldı. Topuz kebabından Amasya keşkeğine, etli yaprak sarmasından haşhaşlı çöreğine, meşhur Amasya çiçek bamyasından cilbirine, Amasya kelle çorbasından unutma tatlısına ve Amasya Elması'na kadar birbirinden lezzetli tatlar meraklıları ile buluştu. Ayrıca etkinlikte düzenlenen elma yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.


"Amasya kültürünü İstanbullularla buluşturma zamanı geldi"


Amasya Valisi Osman Varol, "Amasya Anadolu'nun Türk İslam Medeniyeti açısından çok büyük önem taşıyan memleketlerinden bir tanesidir. Milli Mücadele'nin başlangıcıyla yine Türk ulusunun yok olma aşamasına geldiği noktada o ateşin yakıldığı şehirdir. Anadolu kültürünün birçok unsurunu barındıran şehrimizdir. Ciddi sayıda Amasyalı hemşehrimiz İstanbul'da yaşıyor. Bizim derneklerimiz, federasyonlarımız ve diğer tüm sivil toplum kuruluşları yeniden Amasyalılarımızı İstanbul'da bir araya getirme bu vesile ile Amasya kültürünün İstanbullularla buluşma zamanın geldiği konusunda hemfikiriz. Bizler de bu konuda onların bu çağrılarına uyarak bir güç birliği oluşturup bugün bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Stantlarımıza Amasyalı hemşehrilerimizi hem de Amasya kültürünü tanımak isteyen tüm İstanbulluları davet ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:22 Kaynak: İHA
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