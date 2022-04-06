Amasya Valisi Masatlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 15:36
Amasya Valisi Masatlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Masatlı, mesajında, AA'nın kurulduğu günden beri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının kendini sürekli yenileyip geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Masatlı, "Milli Mücadele'mizdeki haklılığımızı dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlenen, basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli haber kaynaklarındandır." ifadesini kullandı.

AA'nın bugün yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini aldığına işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Bu düşüncelerle Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ajansın her kademesindeki çalışanlarını tebrik ediyorum."

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Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansı, Amasya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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