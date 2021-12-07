Amasya Valisi Masatlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Masatlı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Masatlı, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Masatlı, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğini söyledi.

Yüzyıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonuyla kurulan AA'nın bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Masatlı, "Anadolu Ajansı, insanlığın sorunlarını ön plana çıkarma, merhamet ve sevgiye çağırma adına çok güzel fotoğraf karelerini topluma sunuyor. Fotoğraflar, bildiğiniz üzere o anı ölümsüzleştiren ve geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu anlamda böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten sevindirici. Anadolu Ajansımızı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum." dedi.