Amasya Valisi Masatlı, bayramın son gününde trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik uygulamasına katıldı.

Vali Masatlı ve beraberindekiler, şehrin girişindeki kontrol noktalarında görev yapan emniyet mensuplarının ve araçlarıyla yolculuk eden vatandaşların bayramını kutladı.

Sürücülere başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunan Masatlı, trafikte farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İl genelinde bayramın huzur ve güven ortamında geçtiğine işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Geri dönüş yolunda yoğun bir trafik olacak. Lütfen emniyet kemerimizi takalım. Arka koltukta bulunan yolcularımız da muhakkak emniyet kemeri taksın. 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle ön koltukta bulundurmayalım, bebek konumundaki çocuklarımızı da bebek koltuğunda emniyetli şekilde taşıyalım. Kurallara uyalım, kimse üzülmesin."