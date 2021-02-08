Amasya Valisi Masatlı'dan fabrika ziyaretleri - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

OSB bünyesindeki çeşitli fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Masatlı, sanayi yatırımlarını önemsediklerini söyledi.

Merzifon OSB'nin yükselen, gelişen organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu ve istihdama büyük katkı sunduğunu vurgulayan Masatlı, "Merzifon Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Vatandaşlarımız için de önemli ölçüde istihdam sağlayan bölgedeki yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Devletimiz yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

OSB'nin doğru proje ve yatırımlarla hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Masatlı, yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.

Masatlı'ya ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.