Amasya Valisi Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret

07.04.2022 14:50
Amasya Valisi Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 1978 yılında Siirt'te şehit olan Astsubay Rifat Şahin'in, Taşova ilçesinde yaşayan eşi Yurdanur Şahin'i ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 1978 yılında Siirt'te şehit olan Astsubay Rifat Şahin'in, Taşova ilçesinde yaşayan eşi Yurdanur Şahin'i ziyaret etti.

Vali Masatlı, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Masatlı, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Vali Masatlı'ya, Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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