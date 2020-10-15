Vali Masatlı gazi astsubayı ziyaret etti - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 29 Temmuz'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu gazi olan astsubay Burak Can Ünay'ı ziyaret etti.

Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan aileyi ziyaret eden Masatlı, gazi Ünay ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Masatlı, Ünay'ın ülkeye ve bu memlekete çok büyük bir fedakarlık yaptığını dile getirerek, devletin gazi ve şehit yakınlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını, ellerinden gelen desteği her zaman vereceklerini söyledi.

Ünay da Vali Masatlı'ya teşekkür ederek, devletin desteğini her zaman hissettiklerini, bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.